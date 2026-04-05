Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...

Müftüoğlu, biorezonans uygulamalarına da değinerek, “Biyorezonans dediğimiz bir şey var mı? Var. Bizim rezonansımız var mı? Var. Hayattaki her şeyin var. Şu kitabımın bile bir rezonansı var. Ama rezonansla diyet yapılmaz, kilo verilmez. Böyle lüzumsuz işlere girmenin gereği yok” dedi. Sağlıklı kilo kontrolünün, kısa süreli ve tek tip diyetlerle değil, doğru beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiklikleri ile mümkün olduğunu belirtti.