Metin Feyzioğlu'ndan sert açıklama! ‘Girişimleri paramparça olacaktır’
Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu'ndan, 'emperyal kuklacılara' sert tepki göstererek, ‘darbe girişimleri paramparça oldu. Demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır' dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu Adli Yıl Açılışı'nda açıklamalarda bulundu.
Metin Feyzioğlu, 'emperyal kuklacılara' sert bir şekilde seslendi.
'Emperyal kuklacıların’ darbe girişimini Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça olduğunu belirten Metin Feyzioğlu, ‘aynı şekilde demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır' dedi.
100 yıl önce Yunanistan tarafıyla milletimize dayatılmak istenen Sevr ile ilgili de konuşan Feyzioğlu, bu defa ‘Mavi Vatan’ın Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istendiğini söyledi.
‘Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü’ diyen TBB Başkanı Feyzioğlu, bir öneride bulundu.
Feyzioğlu, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleşmesine vurgu yaptı.