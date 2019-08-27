Metin Feyzioğlu: Müthiş destek alıyorum

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisini hedef alan barolara tepki gösterdi.

Süper Haber'in sorularını yanıtlayan Feyzioğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı reformunun altın anahtar olduğunun altını çizen Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmekte samimi olduğunu söyledi. Feyzioğlu, "Bunun ispatı ise yargı reformu belgesidir" dedi.

"Benim alkışlarımı eleştirenler Zekeriya Öz'ü..."

Son günlerdeki tartışmalara değinen ve kendisine yönelik eleştirilerin kaynağına işaret eden Feyzioğlu, "Benim alkışlarımı eleştirenler Zekeriya Öz'ü savunanı alkışlamakta beis görmüyor." dedi.

Adli yıl açılışına ilişkin tavır içinde bulunan barolarla polemiğe girmeyeceğini ifade eden Feyzioğlu, bunları Türkiye'nin enerjisini tüketen tartışmalar olarak nitelerken, "Yumruklarımızı sıkıp kavgaya mı girelim? Anket yapsak, ezici çoğunlukla 'başkan git konuş' sonucu çıkar. müthiş destek alıyorum" dedi.

Güçlü diyalog zeminini kaybetmeyi doğru bulmadığını belirten Feyzioğlu "Başkalarına demokratlık dersi verenlerin kendileri de demokrat olsun" sözleri ile yapılmak istenenin demokratlıkla uyuşmadığını vurguladı.

"Başka siyasi partilerin temsilcileriyle poz veriyorlar"

Külliye'ye gitmesini eleştirenlere Cumhurbaşkanı'nın hem hukuki hem de siyasi sorumlu olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, “İşimi Ankara Büyükşehir Meclisinde çözeceksem oraya gideyim. bazı arkadaşlarımızın hiç bir şartta Külliye'ye gitmeyiz sorunu var. Cumhurbaşkanının millete taahhütünden niye rahatsız oluyorsunuz? Dertleri Külliye ile ama ortada milletin oy verdiği Anayasa var. Profil fotoğraflarında başka siyasi partilerin temsilcileriyle poz veriyorlar. Tüm partilere gittik, iktidar partisine gittik diye istifaya çağırdılar" sözleri ile sorunun asıl kaynağına işaret etti.