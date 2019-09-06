Metin Feyzioğlu: Alman Şansölyesiyle mi görüşecektik?

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Feyzioğlu, adli yıl açılışına bazı baro başkan ve üyelerinin katılmadığı yönündeki soruya ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:



“Katılan da, katılmayan da bizim baş tacımızdır. O yüzden bizim aramızda bazı polemikler çıkartmak isteyenler var biliyorum. Bizim önümüzde çok önemli bir mesele var. Bizim hayatımız buna kilitlenmiş durumda o da Yargı Reformu. İki baromuz bizi olağan üstü kongreye çağırdı. Arkadaşlarımıza, biz hangi suçu işledik de karşımızda bazı sevgili arkadaşlarımız böyle bir tepki gösteriyor. Sizin aracılığınızla tüm Türkiye duysun, tüm meslektaşlarım da bilgi sahibi olsun. 10 bin değil, 100 bin değil, sadece bir kalemde 250 bin genç avukata yeni iş imkanı sağlıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde var.”



Devlet kapısının herkese açık olduğuna işaret eden Feyzioğlu, el birliğiyle bütün sorunları çözüm yoluna sokacak Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni hayata geçireceklerini vurguladı.



ERDOĞAN'A DEĞİL ALMAN ŞANSOLYESİNE Mİ GİTMELİYDİM



Özgürlükleri güvence altına alacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatan TBB Başkanı Feyzioğlu, “Biz, avukatların, stajyer avukatların, 82 milyon vatandaşımızın bin tane sorunu çözmek için Alman Şansölyesi ile mi görüşmeliydik, o zaman mı alkışlanacaktık? Bu sorunları çözmek için İngiliz başbakanına mı gitseydim? Elbette Türkiye’yi kim yönetiyorsa ona gittik, gideceğiz. Gittiğimizde hüsnü kabul gördük mü, gördük. Telaş nedir?” değerlendirmesinde bulundu.