Metin Aksoy kimdir nerelidir? Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy’un hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Aksoy atandı.

Metin Aksoy kimdir, nerelidir?

1980 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Metin Aksoy, ilkokul eğitimini Kadışehri ilçesi Vasfıbey mahallesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile Dinçerler Lisesi'nde tamamladı.

1999'da Avusturya Viyana Üniversitesi'nde başladığı Siyaset Bilimi Bölümü'nü 2003'te tamamladı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda ''Irak'ın Stratejik ve Bölgesel Önemi'' konulu çalışması ile yüksek lisans (2004), ''1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri'' konulu çalışması ile de doktora eğitimini (2005) bitirdi. 2005'te aynı üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdı. Lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında Avusturya hükümetinden başarı bursu aldı.

Öğrencilik yıllarında göçmen vatandaşların taraf olduğu davalarda, okullarda, çeşitli devlet dairelerinde gönüllü olarak tercümanlık yapan Aksoy, 28 Şubat sürecinde mağdur edilen başörtülü gençlerin Viyana Üniversitelerine kayıt yaptırmalarına ve uyum sağlamalarına destek verdi.

2006-2007 yılları arasında Londra Stantoon Scholl of Economics'te İngilizce eğitimi alan Aksoy, kısa bir dönem özel sektörde ihracat müdürlüğü yaptı.

2007 yılında halen görev yapmakta olduğu Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yrd.Doç.Dr. olarak görevine başladı. 2013'te Doç.Dr. ünvanını aldı.

2011'de YÖK bursu ile üç ay yurtdışında araştırmalarda bulundu. 2007-2013 arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Erasmus, Farabi Koordinatör yardımcılığı, 2013-2015 arasında bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. Bünyesinde çalıştığı Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri, Almanya'nın Dış Politikası, Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güncel Gelişmeler lisans derslerini veren Aksoy, çalıştığı alanlarla ilintili olarak Küreselleşme ve Yeni Jeopolitik, Ortadoğu'da Güncel Sorunlar, Küresel Güçler ve Dünya Düzeni temalı lisansüstü derslerini de yürüttü.

'Başörtüsüne Özgürlük' kampanyasının içinde aktif yer aldı

2008'de 'Üniversitelerde Başörtüsüne Özgürlük' kampanyasının içinde aktif yer aldı. Bir dönemin önemli gençlik hareketlerinden olan Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB)- Konya'da yeniden güçlendirilmesi için çalışmalar yapan Aksoy, bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen Anadolu Stratejik Düşünce Akademisi'nin (ASDA), Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) ve Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) gibi üniversite dışı kuruluşlarda akademik danışmanlık yapmakta ve dersler vermektedir.

Birçok panel ve konferans düzenleyen Aksoy, Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu projesi kapsamında 'Uluslararası Konya Sempozyumu, Medeniyet, Şehir ve Üniversite' konulu sempozyum ile 'Gençlik Politikaları ve Hizmetleri' konulu gençlik çalıştaylarını organize etti. Mesleği dolayısıyla ulusal ve uluslararası gündemi yakından takip eden Aksoy, yazdığı köşe yazıları ve verdiği mülakatlarla yerel ve ulusal medyada fikirlerini kamuoyu ile paylaşmaktı. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.