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Gündem Metin Akpınar'la birlikte aynı kadınla zina ettiği iddia ediliyor! Uğur Dündar'dan 'yarını bekleyin' tehdidi
Gündem

Metin Akpınar'la birlikte aynı kadınla zina ettiği iddia ediliyor! Uğur Dündar'dan 'yarını bekleyin' tehdidi

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:47:00 - 2024-04-24 00:13:58
Metin Akpınar'la birlikte aynı kadınla zina ettiği iddia ediliyor! Uğur Dündar'dan 'yarını bekleyin' tehdidi

"Can dostum" dediği Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişki yaşadığı kadınla kendisinin de bir ilişkisinin olduğu iddia edilen Uğur Dündar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dündar "yarını bekleyin" tehdidinde bulundu.

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişki yaşadığı kadından olan kızının açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüş, Uğur Dündar'ın da aynı kadınla zina ettiği ve bu ilişkiden bir kız çocuğunun olduğu iddia edilmişti.

Dündar hakkındaki iddialar konuşulmaya devam ederken, sosyal medya hesabından adeta kamuoyunu tehdit etti.

X hesabından mesaj paylaşan Dündar, "Yarın gündem değişecek! Bekleyin!.. (Konu futbolla ilgili değil...)" dedi.

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