  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

Kuyumcular altının füze gibi fırlayacağı tarihi resmen açıkladı! 'Yok artık' dedirten tahmin

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

İngiliz 'The Times'tan çirkin operasyon

Sylvester Stallone malikanesini milyonlarca TL zararına sattı! Bakın kim alıyor, ne kadara sattı? Duyan şokta

TSK'nın Ateş Serbest-2023 faaliyeti düşmana korku verdi!

Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı

Meral Akşener'den dikkat çeken ittifak çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o küstahlığa çok sert tepki! Kapak öyle olmaz, böyle olur
Medya Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!
Medya

Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 23:32:00 - 2023-10-14 00:17:08
Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!

Tiyatrocu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarını devletin büyüttüğü ortaya çıktı.

62 yıllık evli olduğu Göksel Özdoğdu'ya ihanet ettiği ortaya çıkan 82 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 35 yaşında kızı olduğu ortaya çıktı.

Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden Duygu Nebioğlu ile ikiz bir kızının daha olduğu iddia edilirken, Nebioğlu DNA testiyle Akpınar'ın kızı olduğunu ıspatladı.

Duygu Nebioğlu'nun Sevgi adlı ikizinin de babalık davası açtığı ancak soruşturmada gizlilik kararı olduğu belirtildi.

Ortada bıraktığı çocuklarına devlet sahip çıktı!

İddiaya göre, Akpınar'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın, bakamadığı bu ikizleri Antalya'da bir köye terk etti. İkizler daha sonra devlet korumasına alındı. Antalya Akseki'de yaşayan öğretmen Özdener Nebioğlu ile eşi Emine Nebioğlu da çocukları olmadığı için 1994'te evlat edinmek üzere yurda başvurdu.

Evlatlık olarak kendilerine verilecek Duygu'nun ikizi olduğunu öğrenen Özdener çifti iki kardeşi birden evlatlık edindi. Duygu ve Sevgi bu süreçte öz anneleriyle de görüştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkizler 21 yaşına geldiklerinde annelerinden babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. Duygu, bir gösterisine hayranı olarak katıldığı Metin Akpınar'ın saç telini elde ederek DNA testi yaptırdı. Bu teste göre Metin Akpınar babasıydı.

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden çocuklarına devletin sahip çıkması manidar karşılandı.

Hadi oradan edepsiz! Metin Akpınar'ın ar damarı çatlamış
Hadi oradan edepsiz! Metin Akpınar'ın ar damarı çatlamış

Gündem

Hadi oradan edepsiz! Metin Akpınar'ın ar damarı çatlamış

Küfürbaz Metin Akpınar millete kin kustu
Küfürbaz Metin Akpınar millete kin kustu

Gündem

Küfürbaz Metin Akpınar millete kin kustu

AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!
AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!

Siyaset

AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!

Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz
Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz

Gündem

Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu
Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Medya

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23