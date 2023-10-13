Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!

62 yıllık evli olduğu Göksel Özdoğdu'ya ihanet ettiği ortaya çıkan 82 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 35 yaşında kızı olduğu ortaya çıktı.

Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden Duygu Nebioğlu ile ikiz bir kızının daha olduğu iddia edilirken, Nebioğlu DNA testiyle Akpınar'ın kızı olduğunu ıspatladı.

Duygu Nebioğlu'nun Sevgi adlı ikizinin de babalık davası açtığı ancak soruşturmada gizlilik kararı olduğu belirtildi.

Ortada bıraktığı çocuklarına devlet sahip çıktı!

İddiaya göre, Akpınar'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın, bakamadığı bu ikizleri Antalya'da bir köye terk etti. İkizler daha sonra devlet korumasına alındı. Antalya Akseki'de yaşayan öğretmen Özdener Nebioğlu ile eşi Emine Nebioğlu da çocukları olmadığı için 1994'te evlat edinmek üzere yurda başvurdu.

Evlatlık olarak kendilerine verilecek Duygu'nun ikizi olduğunu öğrenen Özdener çifti iki kardeşi birden evlatlık edindi. Duygu ve Sevgi bu süreçte öz anneleriyle de görüştü.

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İkizler 21 yaşına geldiklerinde annelerinden babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. Duygu, bir gösterisine hayranı olarak katıldığı Metin Akpınar'ın saç telini elde ederek DNA testi yaptırdı. Bu teste göre Metin Akpınar babasıydı.

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden çocuklarına devletin sahip çıkması manidar karşılandı.