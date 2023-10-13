  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

Kuyumcular altının füze gibi fırlayacağı tarihi resmen açıkladı! 'Yok artık' dedirten tahmin

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

İngiliz 'The Times'tan çirkin operasyon

Sylvester Stallone malikanesini milyonlarca TL zararına sattı! Bakın kim alıyor, ne kadara sattı? Duyan şokta

TSK'nın Ateş Serbest-2023 faaliyeti düşmana korku verdi!

Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı

Meral Akşener'den dikkat çeken ittifak çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o küstahlığa çok sert tepki! Kapak öyle olmaz, böyle olur
Medya Metin Akpınar'dan evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama! Utanmadan bir gecelik ilişki diye masum göstermeye çalıştı
Medya

Metin Akpınar'dan evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama! Utanmadan bir gecelik ilişki diye masum göstermeye çalıştı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 23:47:00 -
Metin Akpınar'dan evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama! Utanmadan bir gecelik ilişki diye masum göstermeye çalıştı

Metin Akpınar, evlilik dışı olan kızlarıyla ilgili açıklama yaptı. Akpınar, konuyla ilgili olarak 'Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum' diyerek yırtmaya çalıştı.

Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında açıklama yaptı. Akpınar, açıklamasında konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.

En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.

Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.

Metin Akpınar

Metin Akpınar, 1987'de Suphiye adlı kadınla yaşadığı kısa süreli yasak ilişkiden 1988'de Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adında ikizler dünyaya geldi.

Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, anneleri tarafından terk edildikten sonra 6 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Yurdu'nda büyüdü. İki kardeş, 1994'te Aksekili Özdener Nebioğlu - Emine Nebioğlu tarafından evlat edinildi.

Duygu Nebioğlu, 21 yaşındayken Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu öğrendikten sonra babalık davası için mahkemeye başvurarak DNA testi yapılmasını istedi.

Gizlilik kararı doğrultusunda Antalya Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. DNA testinin sonunda, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı.

Metin Akpınar'ın başta bir kızı olduğu sanıldı. Bunun nedeni de Sevgi Nebioğlu'nun DNA testiyle ilgili mahkeme kararının henüz çıkmaması.

Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi olduğu, Sevgi Nebioğlu'na hitaben şunları yazmasıyla ortaya çıktı: Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikâyeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş.

1961'de Göksel Akpınar ile yaptığı evliliğinden çocuğu bulunmayan 81 yaşındaki Metin Akpınar, evlilik dışı kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendi.

Duygu Nebioğlu, davanın sonuçlanmasından sonra şu açıklamayı yaptı: Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soyağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı. Henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşısında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım. Bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum.

Kaynak: Habertürk

AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!
AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!

Siyaset

AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!

Meral Akşener’e ağır hakaret!" target="_blank">
CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!
CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!

Siyaset

CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!

Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz
Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz

Gündem

Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz

Muharrem’e sırayla saldırıyorlar! Metin Akpınar İnce’nin nasırına bastı
Muharrem’e sırayla saldırıyorlar! Metin Akpınar İnce’nin nasırına bastı

Siyaset

Muharrem’e sırayla saldırıyorlar! Metin Akpınar İnce’nin nasırına bastı

Muhalif Metin Akpınar'dan çarpıcı seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin
Muhalif Metin Akpınar'dan çarpıcı seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin

Sosyal Medya

Muhalif Metin Akpınar'dan çarpıcı seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin

Metin Akpınar Kılıçdaroğlu ile dalga geçti
Metin Akpınar Kılıçdaroğlu ile dalga geçti

Medya

Metin Akpınar Kılıçdaroğlu ile dalga geçti

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu
Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Medya

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!
Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!

Medya

Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23