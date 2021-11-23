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Gündem Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz’a tarihi ayar! Gerçeği yüzüne vurdu
Gündem

Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz’a tarihi ayar! Gerçeği yüzüne vurdu

Komedi adı altında bel altı şakalarla geçimini sağlayan Cem Yılmaz’a oyuncu Metin Akpınar’dan eleştiri geldi. Akpınar katıldığı bir televizyon programında Yılmaz’ın oyunculuğunu beğenmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 08:42:00 -
Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz’a tarihi ayar! Gerçeği yüzüne vurdu

Oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizton programında konuşmasının bir bölümünde Cem Yılmaz'ı değerlendirdi. Stand-up komedinin zeki insanların yaptığı bir mizah unsuru olduğunu söyleyen Akpınar, konu Cem Yılmaz'a geldiğinde ise şöyle konuştu:

"Cem Yılmaz'ı beğenirim, çok zeki bir çocuk, mükemmel işler yapıyor çok takdir ediyorum ama oyunculuk kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil, stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama, tipleme de daha büyük başarılar bekliyor insan. Ben bekliyorum, Allah biliyor"

Cem Yılmaz'dan cevap

Akpınar'ın bu sözlerinin ardından bir açıklama da Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Akpınar'ın "İnsanlığın Lüzumu Yok" oyununu izlediğini söyleyerek, kendisini izlemesini istedi.

İşte Yılmaz'ın o sözleri;

"Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun,teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabarenin “İnsanlığın Lüzumu Yok” oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün O da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum." dedi.

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Yorumlar

Türkiyem

Bu milletin boş şeylerle işi olmaz vatan İcin ülkemiz halkımız için ne ürettiniz boş boş laflar
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Mustafa kaya

...AKIT SEN DE BUNLARI HABER YAPIYORSUN...
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