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Aktüel Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 günde 58 kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 günde 58 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:59:05 -
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 günde 58 kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Konak ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali Gedik, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kırklareli'nde rahatsızlanması sonucu Vize Devlet Hastanesine kaldırılan S.T (48), Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen S.T, burada hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 24, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Aydın'da 3, Muğla, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 2'şer, Trabzon ve Zonguldak'ta birer olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e çıktı.

- Operasyonlar sürüyor

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 285 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 76'sı tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.


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