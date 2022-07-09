Meteorun düşme anı böyle görüntülendi!
Şili’nin başkenti Santiago’da gece, meteor görüntülendi. Gökyüzünü aydınlatan meteor sırasında gök gürültüsü gibi bir ses duyulduğu ifade edildi.
Şili’nin başkenti Santiago’da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi.
Güney Amerika ülkesi Şili’nin başkenti Santiago’da gece saatlerinde meteor görüntülendi. Meteorun düştüğü anlar kameraya yansırken, gökyüzü aydınlandı. Concepcion Üniversitesi’nden bilim insanların, olayın dünya atmosferine giren göktaşı olduğunu doğruladı.
Meteor sırasında ses duyuldu
Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.