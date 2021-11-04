  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteoroloji'den yoğun sis uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Yaşam

Meteoroloji'den yoğun sis uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Van ve Hakkari çevrelerinde öğleden sonra yağmur ve sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığı Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece sis bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:03:00 -
Meteoroloji'den yoğun sis uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı yer çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu
Teknoloji

Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu

TÜBİTAK-SAGE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "GÖKDOĞAN Hava Hava Füzesi"nin F-16’dan atışlı testi başarıyla gerçekleştiril..
Fideo nasıl yapılır? Kolay Fideo tarifi
Kadın - Aile

Fideo nasıl yapılır? Kolay Fideo tarifi

Et ya da tavukla soslandığında tek başına bir yemektir. Fideo, et yemeklerinin yanında da çok iyi yakışıyor.
Erdoğan talimat verdi! Çirkin paylaşım yapanlar yandı
Gündem

Erdoğan talimat verdi! Çirkin paylaşım yapanlar yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla #ölmüş hashtagine manipülatif nitelikte paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay