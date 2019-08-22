Meteorolojiden yeni uyarı!

Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.