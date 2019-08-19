Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalıve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadenizkıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerininsağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutluve açık geçeceği tahmin ediliyor.

