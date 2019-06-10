Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 13.10 Haziran 2019 Pazartesi 10:51
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ile Bingöl’de yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu. Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın parçalı bulutlu, aralıklı gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Rüzgarların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli saatte 40 ile 60 kilometrekuvvette eseceği tahmin ediliyor"denildi.
Hava sıcaklıklarında bir değişiklik görülmediğini de aktaran merkez, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
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