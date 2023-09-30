Meteoroloji'den yağış uyarısı! 'Risk devam ediyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji tarafından pazar günü için birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Adana, Samsun, Osmaniye ve Hatay'a sarı ve turuncu kodlu; Ankara, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Rize, Sİnop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Kırıkkale, Şırnak, Yalova, Amasya, Artvin, Bingöl, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Batman, Bartın, Karabük ve Düzce'ye sarı kodlu uyarı verildi.

İstanbul'da risk devam ediyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da devam eden sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "Esas kuvvetli yağış 12'den sonra ya da 10'dan sonra olur. Bunun yanı sıra yağış alan yerler var. Sel yapacak yağışlar gece yarısından sabaha kadar olabilir. Yarın öğlene kadar bu yağışların İstanbul'da olmasını tahmin ediyoruz. Yağışlar öğleden sonra terk ediyor Anadolu'ya doğru gidiyor. Hatay ve Osmaniye civarında kuvvetli yağışlar var. Gece yarısından sonra bu yağışı bekleyebiliriz. Yarın öğlene kadar risk devam ediyor. 9'dan sonra kritik başlıyor." dedi.



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Vali Gül'den uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere, il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Şanlıurfa haricinde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı.

"Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olarak görülmesini beklemekteyiz" diyen Yavuz, Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli sağanak yağışların görüleceğine dikkati çekerek, "Bu kuvvetli yağış alanımızın içerisinde Marmara’nın doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yağışlar çok kuvvetli. Bu 75 kilograma kadar denk geliyor. Gene Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Yağışların 100 kilogramı aşması bekleniyor"

Vatandaşlara yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Yavuz, "Bununla birlikte Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu çevrelerinde de yağışların şiddetli, 100 kilograma çıkmasını bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın tedbirli olmasının sebebiyiz. Bu tip kısa süreli, anlık yağan yağışların hemen hemen tamamı kısa sürede belli bir miktarı bıraktığından dolayı kuvvetli yağış alan bölgelerde de sıkıntılar olma ihtimali var. Bu sebepten dolayı yarın için yurdumuzun hemen hemen tamamında vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yağışlar devam edecek

Yavuz, beklenen yağışların hafta başlangıcı itibarıyla da devam edeceğini belirterek, "Pazartesi gününe geldiğimizde gene aynı alanda Kıyı Ege haricinde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yağışlar Karadeniz kıyı hattı boyunca yer yer çok kuvvetli ve özellikle pazar gününden gelen çok kuvvetli yağışlar ek olarak pazartesi günü de Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz. Pazartesi bu bölgelerimizde sel, su baskını, taşkın ve olumsuzlukların görülme ihtimali var. Buradaki vatandaşların tedbirli olmasını istemekteyiz" dedi.

Salı günü yurdu terk edecekler

Pazartesi günü İç Anadolu’nun doğusunda ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklediklerini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli yağışların gelmesini bekliyoruz. Ama bunların 20 ila 50 kilogram arasındaki yağışlar olmasını beklemekteyiz. Salı günü bu sistemin son kuvvetli yağışlarının olduğu gün. Karadeniz’in tamamı, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Akdeniz Bölgesi'nde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek ve salı günkü yağışlar biraz da Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde, Adıyaman, Diyarbakır çevresi, Doğu Anadolu'nun batısında, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş çevrelerinde de kuvvetli olarak görülmesini bekliyoruz. Diğer bölgelerimizde orta şiddet yağışların olmasını beklemekteyiz."

Hava sıcaklıkları düşecek

Yavuz, yurt genelinde beklenen yağışla sıcaklıkların da azalacağını söyleyerek, "Mevsim normallerinin altına düşüyor. Ankara'da 24-25 derece olan sıcaklıkların salı günü 20 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklıklar 24-25 derecede seyretmeye devam ediyor, bu mevsim normalleri civarı. İzmir'de 27-28 derece mevsim normalleri civarında seyrediyor. Salı gününden itibaren batı bölgelerimizde mevsim normallerinde, iç ve doğu bölgelerimizde ise mevsim normallerinin altında hava sıcaklıkları var. Bu yağışlı sistem son yağışlarını çarşamba günü doğu bölgelerimizde etkisini gösterip yurdu terk etmesini beklemekteyiz" dedi.