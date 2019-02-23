Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji 13.23 Şubat 2019 Cumartesi 09:55
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman ileTunceli’de yağmur, Bingöl’de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada ;"Bölgemiz genelinde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Tunceli’de yer yer aralıklı yağmur,Bingöl’de aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"denildi.
Rüzgarın yer yer orta kuvvette esmesi beklendiğini bildiren merkez, kar örtüsü yüksek eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunduğunu ve dikkatli olunması gerektiği konusuna uyardı.
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