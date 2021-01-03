Meteoroloji'den yağış açıklaması! Türkiye'nin yarısında etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor. Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak.
Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.
5 günlük hava tahmini raporu