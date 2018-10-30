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Meteoroloji'den 'yağış' açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pastırma sıcaklarının etkili olduğu yurt genelinde yağış beklenmediğini açıkladı.

30 Ekim 2018 Salı 20:28
Meteoroloji'den 'yağış' açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaştığı son radar görüntüsünde Türkiye haritasında neredeyse hiç bir yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:28
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Karadeniz
  4. Türkiye
  5. Antalya
  6. Sabah
  7. Samsun
  8. Erzurum
  9. Marmara
  10. Bursa
  11. Ankara
  12. İzmir
  13. Akdeniz
  14. Adana
  15. Batı Karadeniz
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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