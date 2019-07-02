Meteoroloji’den uyarı...Bursalılar bu saatler arasına dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak, nem oranı ise akşam saatlerinde yüzde 66’yı bulacak.

MeteorolojiGenel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı: Açıklamada, hava sıcaklıklarının Bursa’da 12.00- 15.00 arası 35 dereceye ulaşması beklenirken, sıcak havanın Çarşamba ve Perşembe günleri de etkisini göstereceği ifade edildi.

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