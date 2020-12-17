  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji'den uyarı! İl il açıkladı Kar geliyor
Gündem

Meteoroloji'den uyarı! İl il açıkladı Kar geliyor

Meteoroloji'de yapılan son dakika açıklamasına göre sağanak yağmur ve kar var. Marmara'nın kuzeyi ile Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri sağanak yağmurlu, Kars ve Ardahan ise kar yağışlı olacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:35:00 -
Meteoroloji'den uyarı! İl il açıkladı Kar geliyor

Meteoroloji'de yapılan son dakika açıklamasına göre sağanak yağmur ve kar var. Marmara'nın kuzeyi ile Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri sağanak yağmurlu, Kars ve Ardahan ise kar yağışlı olacak.

Yapılan açıklamada kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü
Gündem

ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımının ardından Alman Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyare..
Koronavirüste ezber bozan tespit! Çin dünyaya ilan etti
Dünya

Koronavirüste ezber bozan tespit! Çin dünyaya ilan etti

Dünyada etkili olan ölümcül yeni tip koronavirüsün bulaşıcılığına yönelik yeni bir araştırma yapıldı. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Çin B..
ABD’nin skandal hamlesinden sonra Rusya’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Adım atıyorlar’
Gündem

ABD’nin skandal hamlesinden sonra Rusya’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Adım atıyorlar’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almış olması yüzünden ABD tarafından Türkiye'y..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay