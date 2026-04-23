Meteoroloji'den Türkiye Genelinde Alarm: Sıcaklıklar Dalgalanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Türkiye haftayı hareketli bir hava durumuyla geçirecek. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşerken, rüzgarın şiddetlenmesi ve yüksek rakımlı yerlerde kar yağışının görülmesi öngörülüyor.

Kuvvetli Sağanak Yağış Bu Bölgeleri Vuracak

Rapora göre, özellikle İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışlar, bazı bölgelerde lokal olarak kuvvetli olacak.

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yaşayan vatandaşların, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısına karşı dikkatli olması istendi.

Batı Karadeniz'in Yükseklerine Kar Geliyor

Yağışların sıcaklık düşüşüyle birleştiği Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı dağlık bölgelerde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin karlı ve buzlu yollara karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.

Fırtına Alarmı: Rüzgarın Hızı 80 km/saate Çıkabilir

Meteoroloji, rüzgarın da birçok bölgede yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Aşırı rüzgarın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı yetkililer vatandaşları uyardı ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıklar Dalgalanıyor

Hava sıcaklıklarında da bölgelere göre değişiklikler yaşanacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 7 derece arasında azalacağı tahmin edilirken, Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece artış bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Vatandaşların hava durumundaki ani değişikliklere karşı tedbirli olmaları ve güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor.