SON DAKİKA
İstanbul'a müthiş proje! Ulaşım 5 dakikaya düşecek Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı Kültürel yozlaşmaya karşı manevi set: Safi Arpaguş Diyanet’in yeni yol haritasını açıkladı! Doğum izni süresinin uzatılması ve 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı... Teklif TBMM'de kabul edildi CHP’li Manavgat Belediye Başkanı bataklığa gömüldü: Tutuklu sayısı 16’ya çıktı! Kremlin’den açıklama geldi! Putin-Zelenskiy görüşmesine şartlı onay Adem Soytekin’e söz verildi, Ekrem panikledi! Soytekin: “Konuşmamı engellemeye çalışıyorlar" Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu Zelenskiy'den tarihi müzakere çağrısı: "Türkiye öncelikli adresimiz!"
Gündem
Meteoroloji'den Türkiye Genelinde Alarm: Sıcaklıklar Dalgalanıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Meteoroloji'den Türkiye Genelinde Alarm: Sıcaklıklar Dalgalanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneli için hazırladığı son raporda vatandaşı uyardı. Ülkenin büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar, bazı bölgelerde hızı 80 km/saate ulaşacak fırtına ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Türkiye haftayı hareketli bir hava durumuyla geçirecek. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşerken, rüzgarın şiddetlenmesi ve yüksek rakımlı yerlerde kar yağışının görülmesi öngörülüyor.

Kuvvetli Sağanak Yağış Bu Bölgeleri Vuracak

Rapora göre, özellikle İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışlar, bazı bölgelerde lokal olarak kuvvetli olacak.

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yaşayan vatandaşların, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısına karşı dikkatli olması istendi.

Batı Karadeniz'in Yükseklerine Kar Geliyor

Yağışların sıcaklık düşüşüyle birleştiği Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı dağlık bölgelerde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin karlı ve buzlu yollara karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.

Fırtına Alarmı: Rüzgarın Hızı 80 km/saate Çıkabilir

Meteoroloji, rüzgarın da birçok bölgede yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Aşırı rüzgarın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı yetkililer vatandaşları uyardı ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıklar Dalgalanıyor

Hava sıcaklıklarında da bölgelere göre değişiklikler yaşanacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 7 derece arasında azalacağı tahmin edilirken, Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece artış bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Vatandaşların hava durumundaki ani değişikliklere karşı tedbirli olmaları ve güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor.

Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!
Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!

Gündem

Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!

AKOM'dan etkili sağanak uyarısı
AKOM'dan etkili sağanak uyarısı

Gündem

AKOM'dan etkili sağanak uyarısı

Balıkesir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Balıkesir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Aktüel

Balıkesir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

