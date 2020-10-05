Meteoroloji'den tüm yurda uyarı üstüne uyarı: Sarı kod, sağanak, toz fırtınası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'de görülmesi beklenen hava durumu raporunu açıkladı.

Yurdun bazı bölgeleri için sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de toz fırtınası görülmesi beklendiğini belirtirken, 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bazı bölgelerde sağanak etkili olacak

Yurdun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceğinin beklendiğini açıklayan Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğinin beklendiğini belirtti.

Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgilere göre, yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacağı ön görülüyor.

Marmara ve Ege'ye kum fırtınası uyarısı

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege içinde tahminlerini paylaşan Meteoroloji, söz konusu bölgelerde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklendiğini belirtti.

10 kente sarı kodlu uyarı

'Türkiye İçin Uyarı Durumu' haritası paylaşan Meteoroloji, Aydın, Bursa, İzmir, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Muğla ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Sarı kodlu uyarı, Meteoroloji tarafından, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadeleriyle tanımlanıyor.