SON DAKİKA
Meteoroloji'den "toz" uyarısı! Yurdun büyük bölümünde görülecek

Meteoroloji'den "toz" uyarısı! Yurdun büyük bölümünde görülecek

Meteoroloji’den yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı geldi. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

