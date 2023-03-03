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Gündem Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Gündem

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için toz taşınımı uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 10:53:00 -
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

 Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için toz taşınımı uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde devam eden buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Öğle saatlerinden itibaren toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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