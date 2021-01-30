Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına, kar ve yağış...

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporuna göre; bugün birçok ilimize kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bolu’da yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde örtü bırakması beklentisi bulunurken bu durum karşısında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşlara çağrı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı hava durumu raporunda yoğun kar, fırtına, çığ ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi gibi ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacağı bildirilirken öte yandan kar yağışının etkili olması beklenen Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi birçok ilde kar kalınlığının 25 cm'e kadar ulaşabileceği bildirildi.

Kar kalınlığı 25 cm olacak!

MGM tahminlerinde bugün İstanbul hava durumu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olarak duyuruldu. Marmara bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ise vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" İfadelerini kullandı...

Çığ uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.