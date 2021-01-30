  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına, kar ve yağış...
Gündem

Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına, kar ve yağış...

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetlenmesi öngörülürken Bolu'da yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde örtü bırakması beklentisi bulunurken vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 10:47:00 - 2021-01-30 10:52:40
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına, kar ve yağış...

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporuna göre; bugün birçok ilimize kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bolu’da yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde örtü bırakması beklentisi bulunurken bu durum karşısında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşlara çağrı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı hava durumu raporunda yoğun kar, fırtına, çığ ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi gibi ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacağı bildirilirken öte yandan kar yağışının etkili olması beklenen Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi birçok ilde kar kalınlığının 25 cm'e kadar ulaşabileceği bildirildi. 

Kar kalınlığı 25 cm olacak!

MGM tahminlerinde bugün İstanbul hava durumu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olarak duyuruldu. Marmara bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ise vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" İfadelerini kullandı...

Çığ uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi
Medya

Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar, gelecek bölümlerle ilgili önemli ipuçlarını verdi...
Rasim Arı, AK Parti'den ve başkanlıktan istifa edeceğini açıkladı
Gündem

Rasim Arı, AK Parti'den ve başkanlıktan istifa edeceğini açıkladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada AK Parti'den ve belediye başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı...
İran'da siren sesleri!
Dünya

İran'da siren sesleri!

İran'ın başkenti Tahran'da hava saldırısı tehlikesi nedeniyle siren sesleri yükseldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay