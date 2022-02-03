Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 'Kutup girdabı' Türkiye'yi sardı

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul’da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Sivas, Diyarbakır, Erzurum gibi birçok il için önemli uyarılarda bulunuldu.

Ocak sonunda Kutup Girdabı’nın desteklediği aşırı soğuk hava dalgasının vurduğu Türkiye’nin şubatta da kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, aralık sonu ile ocak başında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerin yaşandığını, ocak ayının ikinci yarısından itibaren de sıcaklığın hızla düştüğünü hatırlattı.

Ardışık soğuk ve sıcak dönemlerin normal olduğunu ancak bu döngülerdeki aşırılıkların takip edilmesi gerektiğini ifade eden Tağıl, Türkiye’nin içinde bulunduğu enlemlerde Kutup Girdabı’nın kış döneminde iklim şartlarını doğrudan etkilediğine işaret etti.

Kutup girdabı şubat ayında da sürecek

Kutup Girdabı’nın sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine sebep olduğunu dile getiren Tığıl, şöyle konuştu: Yüksek atmosfer tahminlerine göre Kutup Girdabı, şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası’nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım” dedi.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 27 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Birçok ile uyarı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kar yağışı

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Tekirdağ çevrelerinde devam eden yağmurun gece saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Kar yağışlarının ilimizin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz taşınımı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.