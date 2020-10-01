Meteorolojiden son dakika duyurusu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Hava sıcaklıkları hakkında bir duyuru yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerin üzerine çıkacağını belirtti.
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren, ülke genelinde 4-8 derece üzerinde artarak mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa kavuşacak.
Doğu ve iç kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıkları da hafta sonundan itibaren ülke genelinde artacak.
Sıcaklıklar artış gösterecek
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öne sürülüyor.
Sıcaklıklar kısa sürecek
Kısa süreli sıcak hava dalgasının ardından kuvvetli yağış bekleniyor.
Bu iller için yağmur ve dolu uyarısı
Trabzon, Artvin, Ordu, Rize, Ardahan, Van, Ağrı, Hakkâri için de kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.