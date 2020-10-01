Meteorolojiden son dakika duyurusu!

Hava sıcaklıkları hakkında bir duyuru yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerin üzerine çıkacağını belirtti.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren, ülke genelinde 4-8 derece üzerinde artarak mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa kavuşacak.

Doğu ve iç kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıkları da hafta sonundan itibaren ülke genelinde artacak.

Sıcaklıklar artış gösterecek

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öne sürülüyor.

Sıcaklıklar kısa sürecek

Kısa süreli sıcak hava dalgasının ardından kuvvetli yağış bekleniyor.

Bu iller için yağmur ve dolu uyarısı

Trabzon, Artvin, Ordu, Rize, Ardahan, Van, Ağrı, Hakkâri için de kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.