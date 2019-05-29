Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklar 2 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Türkiye'nin tamamında güneşli havanın etkili olması bekleniyor29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 19°C, 29°C
Az bulutlu
ANKARA 17°C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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