Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü için Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi beklenirken, sel ve su baskınlarına karşı "sarı kodlu" alarm verildi.

Marmara ve Ege'de öğle saatlerine dikkat

Tahminlere göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik hattında yağışların öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor. Metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülürken, vatandaşların ulaşımda aksama ve ani sel riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

Ege Bölgesi'nde ise Muğla hariç tüm illerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle İzmir’in kuzeyi ve Manisa çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

Yağışla birlikte rüzgarın da Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de hızını artıracağı tahmin ediliyor. Zaman zaman saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bölgelere göre son durum:

  • İç Anadolu: Ankara dahil bölge genelinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak geçişleri görülecek.
  • Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz’de yağış var; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise çığ ve kar erimesi riski devam ediyor.
  • Doğu ve Güneydoğu: Diyarbakır ve çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Kuzeybatı bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına ineceği, İstanbul’da en yüksek sıcaklığın 13°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna karşın Doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! Meteoroloji haritayı kararttı: Kar, sel ve toz aynı anda geliyor!
Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! Meteoroloji haritayı kararttı: Kar, sel ve toz aynı anda geliyor!

Gündem

Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! Meteoroloji haritayı kararttı: Kar, sel ve toz aynı anda geliyor!

'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı!
'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı!

Gündem

'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı!
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı!

Yerel

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı!

Şizofren

fakir fukaranın helal para ile yapacam diye yıllarca uğraştığı aldığı evini arabasını malını korusun AMİN AMİN AMİN...
