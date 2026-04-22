Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!

Marmara ve Ege'de öğle saatlerine dikkat

Tahminlere göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik hattında yağışların öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor. Metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülürken, vatandaşların ulaşımda aksama ve ani sel riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

Ege Bölgesi'nde ise Muğla hariç tüm illerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle İzmir’in kuzeyi ve Manisa çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

Yağışla birlikte rüzgarın da Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de hızını artıracağı tahmin ediliyor. Zaman zaman saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bölgelere göre son durum:

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz'de yağış var; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise çığ ve kar erimesi riski devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu: Diyarbakır ve çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Kuzeybatı bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına ineceği, İstanbul’da en yüksek sıcaklığın 13°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna karşın Doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor.