  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin harekatı için kritik saatler başladı

Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa destekleyecek mi? Muharrem İnce'den olay cevap!

3 milyonluk cipine doldurduğu benzinin fiyatından şikayet ediyordu! Reynmen'in o cipi nasıl aldığı ortaya çıktı..

Dolar için yok artık dedirten tahmin: Dolar o tarihte 6 liraya düşecek

2019 ve 2020'de ev alıp satanlar dikkat! İzahata çağırılacaklar

İhsan Şenocak'tan 'kadın cinayeti' açıklaması!

'Çav Bella'nın ardından yeni provokasyon! Camilerde Bülent Ersoy şarkısı çalındı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi duyurdu! 7,2 şiddetinde deprem

Onu bırak da eriğe gel utanmaz! Şahan yeni operasyon çekerken yakalandı

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısında şok eden maymun çiçeği virüsü mesajı! 'Yok artık' dedirtti
Gündem Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!
Gündem

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, erken uyarı sistemi ile son dakika verilerini paylaştı. Trakya bölgesinde sağanak yağış beklenirken, sarı kodla uyarı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 21:50:00 -
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya’da sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Bugün itibariyle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini etkisi altına alması beklenen yağışlar ile ilgili olarak sarı kodla uyarıda bulunan Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, “Bu akşam (26 Mayıs 2022) saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay