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Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı!

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Hatay, Eskişehir, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

27 Nisan 2018 Cuma 09:07
Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Hatay, Eskişehir, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28 

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 29 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 29 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 26 

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20 

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:07
  1. Karaman
  2. Bayburt
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Niğde
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Hatay
  11. Eskişehir
  12. Erzurum
  13. Diyarbakır
  14. Bolu
  15. Bilecik
  16. Antalya
  17. Ankara
  18. Adana
  19. Meteoroloji
  20. GÜNCEL Haberleri

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