THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Kars ve Ardahan içingök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:32
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

ARDAHAN'DA SICAKLIK 10 DERECE

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 21, Tunceli'de 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 13, Erzurum'da 11, Kars ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 31, Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:32
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Doğu Anadolu Bölgesi
  9. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  10. sağanak ve gök gürültülü sağanak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısırlı muhalif yöneticiye evinde gözaltı!
    1. Mısırlı muhalif yöneticiye evinde..
    2. Kasım'daki seçimler Trump için ne..
    3. Bu kurtların kilosu 90 TL!
    4. İmzalar atıldı! Türki Cumhuriyetlerden..
    5. Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını..
    6. Hasene Yardım Derneği bayramda..
    7. Lütfi Elvan: Tehditlere boyun eğmedik
    8. Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in..
    9. O telefonun sahibi anlattı:..
    10. Partizan Beşiktaş maçının 11'leri
    11. İhsan Eliaçık'a da Adnan Oktar gibi..
    12. Ümraniye'de korkutan yangın! Mahsur..
    13. İsrail zulmü sürüyor! Filistinli kadın..
    14. AB'den İran'a dev destek
    15. O ilimizde sokaklar bomboş! En işlek..
    16. Jose Sosa: Transfer tekliflerini..
    17. 2 bin 480 polis tetikteydi... ‘Kurt..
    18. "Zeytin Dalı Harekatı varlığımızı boşa..
    19. Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük..
    20. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!