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Aktüel Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 16:16:00 -
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

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