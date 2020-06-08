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Aktüel

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Çorum ve Amasya’nın bazı ilçelerinde bugün dolu ve sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:02:55 -
Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Çorum ve Amasya’nın bazı ilçelerinde bugün dolu ve sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çorum’un Mecitözü ilçesi ile Amasya’nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde saat 15.30 - 18.00 arasında gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.


Meydana gelebilecek dolu, ani sel, su baskını, şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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