Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık