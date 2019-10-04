0553 313 94 23

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Türkiye'nin batısının bugünden itibaren sağanak ve fırtınanın etkisine girdiğini belirterek vatandaşları uyardı.

04 Ekim 2019 Cuma 08:26
Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 08:26
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Edirne
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa, İngiltere'nin Brexit teklifini reddetti
    1. Avrupa, İngiltere'nin Brexit teklifini..
    2. Güzel haber! Türkiye merkez oluyor...
    3. Hindistan'da ölenlerin sayısı 73'e..
    4. Suriye'de hangi fakülteler kurulacak?..
    5. İlginç çıkış: Erdoğan 2023'te çekilecek
    6. Hindistan'da şiddetli yağış!
    7. Bulgaristan mızıkçılık yapıyor! Eşit..
    8. Emekli ne kadar zam alacak? Emekli..
    9. Kirada oturanlar dikkat! Ne kadar zam..
    10. Düğmeye basıldı! Ankara merkezli dev..
    11. 19 üniversite için önemli karar!
    12. Meteorolojiden sağanak ve fırtına..
    13. Türk kahvesi Antalya'da yetiştirilecek
    14. Avcılar'da iki okulda eğitime ara..
    15. Cammu Keşmir'in kuzeyinde toplu..
    16. Enflasyon sonrası dolar ne kadar oldu?
    17. Yüksek Seçim Kurulu 255 personel..
    18. Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil..
    19. 19 üniversite bünyesinde yeni fakülte..
    20. İşsizlik fonu kesinti oranları..
    Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: Akıldan yoksun!
    Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: Akıldan yoksun!
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?