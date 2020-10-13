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Ekonomi Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ekonomi

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:26:44 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Giresun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Giresun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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