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Yerel Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Oraj soğukları geliyor
Yerel

Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Oraj soğukları geliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-25 17:44:00 -
Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Oraj soğukları geliyor

Nisan ayında baharı yaşamayı beklerken Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika oraj uyarısı geldi.

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da oraj olarak adlandırılan şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olayının yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.

15.00 İLE 19.00 ARASINDA KUVVETLİ YAĞIŞ

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki üç gününde şiddetli yağmurların görüleceğini söyledi. Bu soğuk hava dalgasının özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağışlara neden olacağını duyuran Çalışkan, "Oraj, birkaç saat bardaktan boşalırcasına gök gürültülerin, yıldırımların ve yer yer doluların oluştuğu bir yağış olarak adlandırılabilir." dedi.

Öte yandan yarın öğle saatlerinde Tekirdağ ve Trakya bölgesinde de şiddetli yağışlar beklendiğini duyuran Çalışkan, "İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra saat 15.00 ile 19.00 arasında kuvvetli yağış var." dedi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Oraj nedeniyle sıcaklıkların da düşeceği belirtilirken cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlar birçok kenti etkisi altına alacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çalışkan, "İzmir, Ayvalık, Kuzey Ege'de de yarın akşam saatlerinde gece saatleri arası şiddetli gök gürültüsünün olduğu yağışları bekliyoruz. Bu haftayı yağışlı ve biraz soğuk geçiriceğiz. Önümüzdeki haftada kısım kısım yağış olacak." dedi.

ORAJ NEDİR?

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülmektedir. Bu hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir. Fransızca fırtına anlamına gelmektedir. Oraja kümülonimbüs bulutları neden olmaktadır. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

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