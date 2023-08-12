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Yaşam Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Bu hafta 26 kent her gün sırılsıklam geçecek! Yağacak: Gözünüz gökyüzünde olsun
Yaşam

Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Bu hafta 26 kent her gün sırılsıklam geçecek! Yağacak: Gözünüz gökyüzünde olsun

Yeniakit Publisher
2023-08-12 17:51:00 - 2023-08-12 17:56:10
Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Bu hafta 26 kent her gün sırılsıklam geçecek! Yağacak: Gözünüz gökyüzünde olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarmaya devam ediyor! Türkiye'nin bazı bölgeleri kavrulacak: Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, Eskişehir'de ve Adana ilçesinde önümüzdeki haftada sıcaklıkların yeniden yükselerek 48 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Diğer taraftan ise Türkiye'nin Bu illerinde yoğun şiddetinde yağış gelecek! Su resmen bardaktan boşanır gibi yağacak! İşte tüm detaylar ve Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı haberimizde.


Meteoroloji tarafından yapılan yağış uyarısı herkesi şoke etti! Tam 26 ili etkileyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve 23 ile sağanak uyarısı! O günden itibaren her gün sırılsıklam geçecek

METEOROLOJİ YAĞIŞ UYARILARINI PAYLAŞTI

Tüm ülkede rekor sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan haberlere göre Marmara bölgesi kuzey kesimi ve doğu kesimi, Batı Karadeniz bölgesi ve Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi kıyı şehirlerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesinde mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Rüzgar ise genel olarak kuzeyden orta kuvvette esecek. 26 şehir için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi kapsamında vatandaşların su baskını ulaşım aksaklıklarına karşı önlem alması gerekiyor.

Marmara Bölgesi parçalı bulutlu olacak. Bilecik ili hariç kuzey ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Edirne az bulutlu olacak ve sıcaklık 31 derece olacak. haberport'a göre: İstanbul çok bulutlu olacak ve öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 28 derece olacak. Kocaeli parçalı bulutlu ve 29 derece olacak. Ege Bölgesi az bulutlu olacak. Aydın ve Afyonkarahisar'ın az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 34 dereceye kadar yükselecek. Denizli ise az bulutlu olacak ve sıcaklık 37 derece olacak. Akdeniz Bölgesi ise az bulutlu olacak. Bölge doğu kesiminde parçalı bulut olması bekleniyor. Antalya 31 derece olacak ve az bulutlu olacak. Hatay az bulutlu olacak ve 33 derece olacak.

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