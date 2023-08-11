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Aktüel ABD'li milyarder ölümsüzlük hilesi için verdiği müthiş rakam! Şaşkına çeviren haber: Tam 2 milyon dolar!
Aktüel

ABD'li milyarder ölümsüzlük hilesi için verdiği müthiş rakam! Şaşkına çeviren haber: Tam 2 milyon dolar!

Yeniakit Publisher
2023-08-11 21:29:00 - 2023-08-11 21:33:47
ABD'li milyarder ölümsüzlük hilesi için verdiği müthiş rakam! Şaşkına çeviren haber: Tam 2 milyon dolar!

ABD'nin o eyaletinde yaşayan milyarder Bryan Johnson her yıl tamı tamına 2 milyon dolar veriyor. Duyan şok oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki milyarder Bryan Johnson yaşlanmamak için yaptıkları ile duyanları şaşırttı. Her gün sabah 11'den sonra yemeyen akşam 8.30'da yatan milyarder ölümsüzlük için de her yıl 2 milyon dolar harcıyor. Milyarder, günlük yaşamına insanların adapte olamadığı için yalnız kaldığını söyledi.

Ölümsüzlük konusunda takıntılı olan ve bunun için yılda 2 milyon dolar harcayan milyarder bu takıntısının insanlarla ilişkisini alt üst ettiğini söyledi.

Aksam'a göre: Washington Post'tan çevirdiği habere göre, 45 yaşındaki Bryan Johnson, çevrimiçi ödeme sistemi olan Braintree adlı uygulamanın geliştiricisi olarak biliniyor. Uygulamayı 2013 yılında PayPal'a 800 milyon dolara sattı.

2020 yılında depresyon ve intihar düşünceleri ile mücadele ettikten sonra hayata bakış açısını değiştiren Johnson o günden beri sağlığını optimize etme, yaşlanmama üzerine hayatını kurguluyor.

Yaşlanmamak için yaptıkları çevresindekileri bıktırdı

Yaşlı görünmemek için günde 111 hap alan, sabah 11'den sonra yemek yemeyen, her gece 8.30'da yatan milyarder kendi oğlunun plazmasını da kendisine enjekte ettirdi.
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Her gün uyumadan önce iki saat boyunca mavi ışığı engelleyen gözlükler takan milyarder öldükten sonra vücudu donduran bir kuruma da milyonlarca dolar para harcıyor.

İleride teknolojinin geliştiği günlerde hastalıkların bittiği zaman donmuş vücudu canlandıracağına inanılan bu uygulama bazı zenginler için ölümsüzlük sırrı olarak görülüyor.

45 yaşındaki Bryan ve onunla birlikte hareket eden ekibi, mevcut biyolojik yaşının 36 olduğuna inanıyor ve bu şekilde 200 yıllık bir hayata sahip olabileceğine inanıyor.

Şu anda 37 yaşındaki bir kalbe, 28 yaşındaki bir cilde ve 18 yaşındaki akciğer kapasitene sahip olduğunu iddia ediyor.

'Ben ölüm kültürüne karşı ayaklanıyorum. İnsanlığı bu yeni fikre tanıtmak için doğmuşum' diyen Bryan'ın tuhaf yaşam tarzına hayatına aldığı hiç kimsenin de adapte olamadığı, bu yüzden yalnızlık çektiği belirtildi.

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