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Gündem Meteoroloji'den orman yangınları uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den orman yangınları uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 14:16:00 -
Meteoroloji'den orman yangınları uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Pazartesi gününden itibaren yağışların sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilerek orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamamda, "Önümüzdeki hafta ortasında Muğla ve Aydın çevrelerindeki sıcaklıklara mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz.

Yağışsız bir döneme de girdiğimiz için bir haftalık periyotta orman yangınları konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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