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Aktüel Meteorolojiden o iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden o iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop ve Çorum illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 19:12:00 -
Meteorolojiden o iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların başlayacağı ifade edildi.

Yağışların zamanla etkisini artırarak gece saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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