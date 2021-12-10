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Yaşam Meteorolojiden o ilimiz için fırtına uyarısı!
Yaşam

Meteorolojiden o ilimiz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya'nın güney kesimi için pazar gününe kadar sürecek fırtına uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:50:00 -
Meteorolojiden o ilimiz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde güneyden saatte 50-70 kilometre hızında, yüksek kesimlerde ise saatte 70-90 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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