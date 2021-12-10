Meteorolojiden o ilimiz için fırtına uyarısı!
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya'nın güney kesimi için pazar gününe kadar sürecek fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde güneyden saatte 50-70 kilometre hızında, yüksek kesimlerde ise saatte 70-90 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.