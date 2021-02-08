Meteoroloji'den Marmara'da fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölgede güney ve güneybatı yönlerinden esecek etkili rüzgarın yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale'de olası olumsuz hava şartlarına karşın tedbir alındı. Yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferler iptal edildi.

Bursa ve İstanbul için de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bu nedenle bölge genelinde; soba zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.