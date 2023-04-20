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Gündem Meteorolojiden Marmara için uyarı
Gündem

Meteorolojiden Marmara için uyarı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 07:24:00 - 2023-04-20 07:25:46
Meteorolojiden Marmara için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bayramda Marmara Bölgesi için 'sağanak' uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ramazan Bayramı öncesi Marmara Bölgesi için 'yağış' uyarısı yaptı. Buna göre; bölgede kısa süreli ve yerel yağışlar etkili olacak. Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Arife ile bayramın 1'inci günü (bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayramın 2'nci günü, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sakarya'nın güney ile doğusu, Kırklareli (Babaeski, Pehlivanköy ilçeleri), Edirne (Uzunköprü, Havsa ilçeleri) ve Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın 3'üncü günü de bölgede hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.

​İstanbul'da da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Arife ile bayramın 1'inci günü, yerel olmak üzere aralıklarla sağanak ve gürültülü bekleniyor. Diğer günler ise İstanbul'un yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

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