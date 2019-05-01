Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Bolu, Karabük, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 15°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı