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Gündem Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilidirimlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 08:20:00 -
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Edirne °c, 13°c
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul °c, 15°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli °c, 12°c
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli °c, 17°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı ve Güney Ege'de kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.karahisar °c, 10°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir °c, 18°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Manisa °c, 14°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla °c, 13°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana °c, 20°c
Parçalı bulutlu

Antalya °c, 18°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay °c, 16°c
Parçalı bulutlu

Isparta °c, 11°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İç anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °c, 12°c
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir °c, 10°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Konya °c, 12°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sivas °c, 8°c
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

Batı karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °c, 10°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce °c, 16°c
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu °c, 12°c
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak °c, 18°c
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rize °c, 19°c
Parçalı ve çok bulutlu

Samsun °c, 19°c
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Tokat °c, 12°c
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon °c, 19°c
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu anadolu
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum °c, 0°c
Parçalı ve az bulutlu

Kars °c, 3°c
Parçalı ve az bulutlu

Malatya °c, 9°c
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

Van °c, 9°c
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °c, 12°c
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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