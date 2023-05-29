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Yerel Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Yerel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 17:46:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Antalya ve çevresi için kuvvetli yağışa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Antalya ve çevresinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağmurlara karşı uyardı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden yarın salı günü akşam saatlerine kadar Antalya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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