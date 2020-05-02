  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:11:00 -
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra Trakya'daki Edirne, Tekirdağ ile Kırklareli'nde kuvvetli (21-50kg/m2), yarın ise aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bu şehirlerde oturanların olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı