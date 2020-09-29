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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:10:09 -
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Yurdun batı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batısında güneybatıdan (lodos) kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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